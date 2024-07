Tassi mutuo in calo sale costo delle case | prezzi Regione per Regione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Una recente analisi del mercato immobiliare ha rivelato una dinamica sconveniente per chi vuole acquistare casa. Infatti mentre idei mutui sono in, grazie alle decisioni prese della Banca centrale europea (Bce), icontinuano a salire. Gli effetti della Bce:sono inSecondo l’Associazione bancaria italiana (ABI), idi interesse praticati dalle banche sui mutui per l’acquisto di una casa sono diminuiti a maggio 2024 per il sesto mese consecutivo. Imedi sui nuovi mutui casa sono scesi al 3,61% dal 3,67% di aprile 2024, dopo aver raggiunto il loro picco lo scorso novembre, quando erano aumentati al 4,50%. Questa riduzione deiriguarda sia i mutui a tasso fisso che quelli a tasso variabile.