Mare gli italiani se ne vanno all’estero | in Spagna Grecia e Albania

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si avvicina il tempo delle ferie estive e gliche hanno scelto, o sceglieranno, di andare altroveranno tariffe più salate. In media i prezzi di strutture ricettive, così come lettini e ombrelloni si attestano a un +7,9% rispetto al 2023. Nel nostro Paese, inoltre, si registrerà un calo di presenze italiane, in parte ripianato dall’incremento di stranieri. Lo prevede l’osservatorio Panorama Turismo –Italia di Jfc. Su un totale di 407 milioni di presenze nel comparto balneare quelle italiane saranno 312 milioni con un calo del -4,4% e quindi una perdita di 14 milioni sul 2023. Al contempo le presenze straniere toccheranno i 94 milioni con un +11,6% sul 2023. Ma dove andranno per le proprie vacanze estive gli? Attivisti per le spiagge libere ad Arco Felice (Napoli).