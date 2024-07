La Russa contro Spalletti | Avremmo vinto col blocco Inter se utilizzato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La, presidente del Senato, si è scagliatoil CT dell’Italiadopo la disfatta ad Euro 2024. Il politico a difesa del. Le sue parole durante la presentazione dell’associazione Altero Matteoli. FRECCIATA – Il presidente del Senato Ignazio Lasi scaglial’Italia del calcio eLuciano, dopo la debacle ad Euro 2024: «Quelli con la maglia azzurra, che abbiamo visto in campo con la Svizzera, sono entrati avendo già deciso che era persa la partita prima ancora di entrare. C’erano le frasi dell’allenatore sorridente: “Voglio una squadra perimetrale che si trasformi in una squadra che si trasformi con posizione relazionali”. Me li immagino sti poveretti che ascoltano perimetrali e relazionali.