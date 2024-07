La pioggia ferma ancora il Palio Si correrà il 4 luglio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sarà undel 4quello che apre la stagione paliesca 2024.un rinvio per, quello di oggi, quasi in fotocopia di quello di ieri.una bandiera verde oggi è stata esposta alle trifore di Palazzo Pubblico, la sede del Comune di Siena, responsabile dell’organizzazione della Festa, che sancisce il secondo rinvio della carriera del 22024. E’ arrivata, giusto con un’ora e mezza circa di anticipo, anche oggi, mercoledì 3, la bandiera verde che rimanda per la seconda volta ildel 22024. La causa è sempre lache si è abbattuta su Piazza del Campo intorno alle ore 17, rendendouna volta impraticabile il tufo della pista. Il Comune di Siena ha poi diffuso la nota ufficiale che stabilisce nelle 19 di domani giovedì 4l’orario dello svolgimento della Carriera.