Il premio Artis Suavitas all’Anfiteatro romano di Avella

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’Occhio di Leone, ideato dall’ta Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale di Stefania Trotta Abbiamo bisogno di premi? La risposta è sì se si premia il coraggio, l’impegno, la perseveranza, l’amore per ciò che si fa e per ciò che si trasmette.Il, giunto alla sua quinta edizione, nasce diversi anni fa dall’idea dell’avvocato Antonio Larizza di dedicare unal profumo e alla bellezza dell’arte. Il comitato scientifico formato da Maurizio De Giovanni, Antonello Paolo Perrillo e Antonio Fiordellisi hanno scelto i protagonisti che domenica 30 giugno sono stati premiati in quanto eccellenze del nostro territorio, in uno dei luoghi più magici del nostro territorio, l’Anfiteatrodi