Il Governatore Acquaroli Su Inter ed Euro 2024 dico che…

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Grande successo ieri sera al Madeira Brazilian Beach and Food di Civitanova Marche: presente anche il Presidente Regione Marche Francesco. Protagonista assoluto dell’evento il giornalista e conduttore tv Nicola Porro (Quarta Repubblica) che ha presentato il libro ‘La Grande Bugia Verde’. Circa 600 persone hanno partecipato all’appuntamento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale e tenutosi nel rinomato stabilimento Madeira (posto nel lungomare civitanovese) in collaborazione con la rassegna ‘Filosofarte’. Green, ambiente, ecologia sotto i riflettori al Madeira. Tramite una raccolta di ricerche di una serie di specialisti (fisici, climatologi, meteorologi, geologi, economisti e non solo) e un coinvolgente storytelling, Nicola Porro nel suo volume (edito da Liberilibri, una delle più importanti case editrici nel nostro paese a livello di filosofia ma anche in materia di saggistica) ha parlato di Verde, ‘estremismo ambientalista’, cambiamenti climatici e non solo.