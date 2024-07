Il gazometro di Roma e l’elettronica di Giorgio Moroder per l’evento Videocittà Il musicista | Così ho scritto Take my breath away

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 400mila led che illuminano un gigantesco cilindro metallico di oltre 3mila mq di superfice e 75 metri di altezza. Un’icona mondiale della musica elettronica e delle colonne sonore con un duo di artisti tra i più attivi creatori di installazioni digitali in ambito internazionale, insieme per una delle più grandi opere immersive mai realizzate in Europa. Questa sarà Nebula, l’imponente e maestosa opera artistica firmata dai Quiet Ensemble, attrazione principale della VII edizione di, il festival ideato da Francesco Rutelli, con la direzione creativa di Francesco Dobrovich, che indaga le frontiere più avanzate dell’audiovisivo, in programma aldidal 5 al 7 luglio. Un’installazione che sarà impreziosita dalle musiche di, 84 anni, tre premi Oscar all’attivo, considerato il genio che con le sue sonorità futuriste ha rivoluzionato il mondo della musica dance, della musica elettronica e della musica per il cinema.