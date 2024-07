Gomorra e il boss Don Pietro Savastano tornano con lo spin-off diretto da Marco D’Amore | ecco tutte le curiosità e quando si girerà

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La storia e il prodotto li conosce molto bene, ha interpretato infatti per la serie tv Ciro Di Marzio. Stavolta l’attoresi ritroverà dall’altra parte della barricata per il prequel di “”, a dieci anni dal debutto della serie originale Sky.infatti – secondo quanto apprende l’AdnKronos – sarà il regista dello uno-off che racconterà l’ascesa criminale delDon, interpretato ancora una volta da Fortunato Cerlino. Il progetto, annunciato da Sky, vede alla sceneggiatura Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, già autori della serie originale e, appunto,sarà alla regia. L’attore ha giàalcuni episodi della quarta e quinta stagione (2019-2021) della serie e il film ‘L’immortale” nel 2019, in cui ha continuato a vestire i panni di Ciro Di Marzio.