Cina | ospita oltre un terzo mondiale di grandi modelli linguistici IA

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Pechino, 03 lug – (Xinhua) – Con la forte espansione dello sviluppo dell’industria dell’intelligenza artificiale (IA), laora piu’ di undeididimensioni dell’IA a livello, secondo un libro bianco pubblicato ieri a Pechino. Il numero di questiin tutto il mondo ha raggiunto i 1.328, di cui il 36% proviene dalla, la seconda piu’ grande quota dopo gli Stati Uniti. Le statistiche provengono da un libro bianco sull’economia digitale globale pubblicato dalla China Academy of Information and Communications Technology in occasione della Global Digital Economy Conference 2024, inaugurata ieri. Secondo il documento, nel primo trimestre di quest’anno le imprese di intelligenza artificiale erano circa 30.