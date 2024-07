Cdm il decreto Svuotacarceri del governo Meloni | no a sconti di pena sì alle strutture alternative

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Convocata una riunione tecnicaore 11 di oggi, 3 luglio, a Palazzo Chigi. Dopodiché, smussate le ultime spigolature, ilcosiddettopasserà al vaglio del Consiglio dei ministri, in programma sempre oggi,17. L’iniziativa di Carlo Nordio, ministro della Giustizia, si è resa urgente con l’arrivo della stagione estiva. Oltrealte temperature, da sempre un problema per la salute dei detenuti. I penitenziari stanno diventando una polveriera di disagio e violenza per il sovrappopolamento carcerario. Nelle prigioni italiane, stando al dato aggiornato al 30 giugno, si trovano 61.480 detenuti, a fronte dei 51.234 posti previsti d. Le tre direzioni in cui si muove ilIl numero esorbitante di detenuti e le conseguenti condizioni di vita di essi rientrano tra le cause dei suicidi in cella.