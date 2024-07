Biden | Al dibattito con Trump mi sono quasi addormentato sul palco perché avevo il jet lag Troppi viaggi prima dell’appuntamento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha ammesso che la sua performance durante ilpresidenziale con Donalddi giovedì scorso non è stata delle migliori, attribuendo la colpa al jet lag accumulato a causa di due missioni in Europa a giugno, tra cui quella in Puglia per il G7.ha subito forti critiche per le condizioni in cui si è mostrato al. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha dovuto smentire che soffra di Alzheimer o demenza senile o di una malattia degenerativa, mentre l’ex Speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, ha affermato che è “legittimo” sollevare domande sulle capacità disi svolgere il ruolo di presidente. Riferendosi alcondurante un evento elettorale a McLean, in Virginia,ha riconosciuto che non è stata la sua “serata migliore”.