Arezzo i tifosi del Gruppo Fossa donano 1500 euro alla pediatria del San Donato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 - “La vostra passione il nostro futuro”. È questo lo slogan inciso sulla targa ricordo che ha accompagnato la donazione in denaro che il1991 ha consegnato stamani, 3 luglio, al reparto didell’ospedale San. In tuttoche ildihanno consegnato nella mani del dottor Marco Martini, direttore Uocdell’ospedale aretino. Denaro frutto dell’incasso della serata musicale seguita al torneo di calciotto che, per ricordare il tifoso amaranto Francesco Paolucci, dal 2004 si disputa ogni anno nel campo del parco di via Arno, intitolato proprio a Francesco. Una grande festa amaranto, un memorial ricco di sentimenti che è servito a celebrare il passato e caricarsi in vista del futuro.