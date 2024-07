Tragedia per un calciatore di Serie A | la sorella di 29 anni è stata uccisa brutalmente ecco chi è e cosa è successo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 2 luglio 2024) Un giocatore dellaA è stato coinvolto in unafamiliare: sua, di soli 29, èbarbaramente. Di chi stiamo parlando? La famiglia coinvolta in questo dramma è quella di Carlos Salcedo, ilmessicano diA che ha avuto un passato anche nel settore calcistico italiano. Ma? View this post on Instagram A post shared by Paola Salcedo Fans (@paolasalcedofans) Paola,del giocatore, era una modella e conduttrice televisiva. La giovane èall’uscita di un circo dove stava passando la serata. Le indagini stanno ancora cercando di capirele sia realmentee chi siano i responsabili: per adesso, l’ipotesi più quotata, è quella di un tentativo di rapina finito male.