Taylor Swift | fan accampati a San Siro con due settimane di anticipo? Il rumor genera caos

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 luglio 2024) La fila per il concerto dia Milano è iniziata con duedi? Ilsu Tiktok cheilSu TikTok si sta diffonde a macchia d’olio la notizia che leies si siano già accampate fuori allo Stadio Sanin attesa delle due date della tappa milanese previste il prossimo 13 e 14 luglio. Ad avvalorare le tesi spuntano anche dei volantini affissi fuori dallo stadio Sancon norme «virtuali» per accedere al pit: «Ogni giorno ci ritroveremo nei seguenti orari per l’ammissione ai gruppi Telegram che costituiranno una fila telematica. Ci vediamo davanti l’uscita M5 a Sanalle ore 12-16-21. Preghiamo tutti di attenersi a queste regole nel rispetto reciproco e del buon senso». Queste regole non sono state confermate o smentite dall’artista o dal suo team, ma il successo del tour non preannuncerebbe nulla di buono.