Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 luglio 2024) La sua posizione strategica permette aldi giocare uncruciale nella connettività e nella competitività economica. Arlo, in un recente articolo sulla rivista Longitude, è Pas, diplomatico, presidente die direttore degli Affari europei e internazionali di Cassa depositi e prestiti. In un contesto di crescenti tensioni globali e interruzionidelsi sta concentrando su nuove vie per mitigare i rischi e garantire la resilienza delledi approvvigionamento, in particolare quelle critiche per l’energia rinnovabile e i semiconduttori avanzati. La pandemia Covid-19, il conflitto in Ucraina e le tensioni tra le grandi potenze mondiali hanno significativamente impattato il commercio globale, osserva