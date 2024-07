Più tasse o più soldati Il bivio fiscale dell’Ucraina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 luglio 2024) Può suonare strano che, in un Paese in guerra da due anni e mezzo, si possa parlare di. Eppure è così. A Kyiv servono soldi e servono subito. Non solo per onorare il debito da 20 miliardi con i creditori esteri, su cui a dire il vero è in corso una difficilissima e per nulla scontata negoziazione. Ma anche per sopravvivere a un conflitto che potrebbe durare ancora mesi, forse anni. E così, come emerge da un’analisi del Bard College di Berlino, in Ucraina anche gli imprenditori combattono la loro piccola grande guerra. Lo scorso mese di giugno, il governo di Volodomyr Zelensky “ha presentato al parlamento ucraino un progetto di legge che prevede che le aziende paghino 530 dollari al mese per ogni lavoratore esentato dalla mobilitazione.