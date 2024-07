Più di 1 100 ricchi stranieri trasferiti in Italia per avere la flat tax riservata ai facoltosi E il fisco non sa se in cambio investono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) In cinque anni sono stati 1.136 i superche hanno deciso di spostare la residenza ininper sfruttare l’imposta sostitutiva forfettaria di 100mila euro varata nel 2016 dal governo Renzi. Il regime fiscale preferenziale più dannoso tra quelli adottati nella Ue, secondo il Rapporto sull’evasione fiscale globale dell’Eu Tax Observatory, perché offre grandi benefici a pochi individui estremamente. E questa “tax per Paperoni“, di cui ha goduto tra gli altri Cristiano Ronaldo quando giocava nella Juventus, potrebbe diventare ancora più attrattiva ora che la Gran Bretagna ha deciso di abolire il suo trattamento di favore (comunque meno generoso di quellono) per i “residenti non domiciliati”, sfruttato tra gli altri dalla moglie del primo ministro Rishi Sunak, l’ereditiera Akshata Murty.