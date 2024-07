Orban a Kiev nella prima visita in Ucraina ' parlerà di pace'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Il primo ministro dell'Ungheria, Viktor, che da ieri ha assunto la presidenza semestrale dell'Unione europea, è arrivato aper la suaindall'invasione russa del 2022. Lo annuncia il governo ungherese., spiega Budapest, "è arrivato aper dei colloqui con il presidente Volodymyr Zelensky, malgrado le tensioni anche all'interno dell'Ue per la sua opposizione agli aiuti all', all'in'ingresso dinell'Ue e per la sua presunta vicinanza politica a Vladimir Putin. "L'argomento più importante in discussione" afra Victore Volodymr Zelensky, "è la possibilità di costruire la": lo ha dichiarato il portavoce del premier ungherese, citato dal canale di notizie ungherese Mti. Il portavoe di, Bertalan Havasi, ha aggiunto che i due leader discuteranno anche di rapporti bilaterali.