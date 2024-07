Noa Argamani è morta la mamma dell’ostaggio di Hamas liberato tre settimane fa Chiese di poter rivedere la figlia per l’ultima volta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 luglio 2024 - Ha visto esaudito il suo ultimo desiderio, poi ha ceduto alla malattia che l'aveva colpita prima che la, Noa, fosse rapita danel massacro del 7 ottobre. Liora, madre di uno degli ostaggi simbolo del raid avvenuto durante il festival musicale Supernova e salvata trefa da agenti israeliani in uno spettacolare e drammatico blitz in un campo profughi della Striscia di Gaza, èdopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello. Secondo l'ospedale di Tel Aviv dove è stata curata, citato dal Times of Israel, "ha trascorso i suoi ultimi giorni accanto allaNoa e ai familiari".aveva pubblicamente lanciato un appello per il rilascio dellaprima dell'operazione del mese scorso in cui erano stati liberati anche altri tre ostaggi, chiedendo divedere Noa prima di morire.