Negli agriturismi un calo del 30% delle prenotazioni

(Di martedì 2 luglio 2024) Per glimaremmani questa estate è iniziata in salita. A denunciare undiè Confagricoltura, unche per Daniela Maccaferri, presidente di Agriturist Toscana (sezione di Confagricoltura Toscana che si occupa di turismo rurale) riguarda diverse zone della Toscana. Per giugno e luglio si parla di unin Toscana del 25% e ad agosto la situazione sembra leggermente in ripresa. "Nell’area della Maremma la stagione nel suo complesso si attesta ad un -30% – commenta Maccaferri – le famiglie sono praticamente scomparse e lesono spesso di coppie che compiono soggiorni brevi fino a un massimo di 4 giorni". A livello più generale Maccaferri prosegue: "La caratteristica di quest’anno nei nostriè l’aumento dei soggiorni brevi a discapito dei lunghi periodi di permanenza, tipici del mercato estero – dice Maccaferri – mentre la clientela italiana continua a preferirelast-minute che rendono impossibile fare previsioni.