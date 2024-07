LIVE Bellucci-Shelton 6-4 3-6 6-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | tra poco giocatori di nuovo in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.33 La britannica Dart è stata semplicemente immarcabile dal rientro ine ha chiuso in un batter d’occhio anche il secondo set, vincendolo 6-0. Per lei secondo turno, per la cinese Bai eliminazione. Tra pochi minutientreranno inper la prosecuzione del loro math! 14.21 Si è ripreso a giocare sul18, con Dart che è avanti un set e 3-0 (con un break) nel secondo. Quindi potrebbe mancare ancheal ritorno indi. 13.38 Arriva la pioggia a, e il gioco è sospeso su tutti i campi. Non si riprenderà prima delle 14.00, orario italiano. 12.54 Si ripartirà consopra due set a uno, al termine dell’incontro del tabellone femminile tra Harriet Dart e Zhouxuan Bai.