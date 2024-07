Le origini liguri l’amore in Piemonte l’amicizia con papà Totti È volato Orlando custode dei segreti della chiesa di Vallo di Nera

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) Il messaggio mi è arrivato dalla sindaca didi, un paesino poco lontano da Spoleto sulla strada che porta a Norcia: «Questa notte se ne è andato». Chi mi legge difficilmente lo avrà conosciuto:diha qualche decina di anime ancora residenti, anche se è assai noto ai turisti grazie alle energie che spende per farla conoscere Agnese Benedetti, una delle sindache del Pd (da poco rieletta con una lista civica) più intelligenti che mi sia capitato di incontrare. Ogni anno grazie alla manifestazione «Fior di cacio», in cui i contadini e gli allevatorizona mettono in mostra le prelibatezzeterra (non solo formaggi straordinari, ma anche salami come si facevano una volta, sotto cera o sotto cenere), migliaia di visitatori raggiungonoe poi magari salgono la Valnerina, fino a Norcia o a Castelluccio.