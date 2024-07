La sicurezza stradale non va in vacanza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Con l’arrivo dell’estate anche la Polizia sta per partire verso le località ad alta densità turistica di tutta Italia. Ma non certo per andare in, anzi. Il ‘tour’ ha un preciso obiettivo: sensibilizzare sui temi della, coinvolgere i giovani (e non solo) e diffondere la cultura della guida sicura attraverso il progetto "EState con noi". Anche quest’estate infatti la Polizia di Stato accompagnerà quanti approfitteranno della bella stagione per mettersi in viaggio. Nei fine settimana estivi, nei quali si intensifica il flusso di traffico dei vacanzieri, puntualmente monitorato e ‘bollinato’ da Viabilità Italia, la Polizia, con il coordinamento dei Centri operativi dislocati su tutto il territorio nazionale, sarà presente sulla viabilità della movida, con numerosi dispositivi di controllo e con un’intensa azione di prossimità per contrastare le condotte di guida rischiose.