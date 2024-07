Juve Szczesny | Vorrei rispettare il contratto ma sono disposto ad aiutare il club

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Torino, 2 luglio 2024 – Lacambia in porta. Via Wojciechdentro Michele Di Gregorio: scelta fatta. E dire che il polacco avrebbe voluto rimanere, ma Thiago Motta ha deciso di dare il via alla rivoluzione partendo dai pali e per il polacco c’è aria di Arabia con l’Al Nassr pronto a ingaggiarlo. Ilha già trovato un accordo con il Monza per Di Gregorio, venti milioni totali in prestito con obbligo di riscatto, mentre quello con l’Al Nassr ancora manca sul cartellino di. Non dovrebbero esserci intoppi, ma c’è qualche dettaglio da limare. Il portiere, eliminato con la Polonia da Euro 2024, avrebbe voluto rimanere, ma quando le strategiechiare si prende atto della situazione. “Dal mio punto di vista la lealtà è molto importante – le sue parole a Foot Truck – Se firmo per due anni significa che so esattamente cosa voglio fare in questi due anni.