Forlì una mostra di foto in ricordo di Nicolò Ulivi scomparso in un incidente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – La volontà di mantenere vivo ildisi fa concreta con l’esposizionegrafica ‘Beautiful Things - Istanti di vita’, unadi alcuni degli scatti più rappresentativi del giovanegrafo. L’evento, organizzato dall’agenzia creativa The Web Factory della qualefaceva parte e che aveva contribuito a creare, si svolgerà martedì 23 luglio dalle 17.30 alle 21.30 proprio negli spazi dell’agenzia, in viale Vittorio Veneto 91A. L’annuncio dell’esposizionegrafica arriva a poco più di un mese dall’nel quale ilgrafo 26enne ha perso la vita, nel tardo pomeriggio di venerdì 24 maggio, dopo aver perso il controllo della sua moto durante un giro in zona Villanova. Attraverso l’esposizione delle sue opere, il team con il qualeha lavorato fianco a fianco negli ultimi anni punta a ricordare un amico oltre che un professionista,ndo a tutti coloro che parteciperanno il modo in cuivedeva il mondo.