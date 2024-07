Copa America 2024 quarti di finale | calendario programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Ilcompleto deididellacon il, le, glie le informazioni sullatv e streaming delle partite. Terminata la fase a gironi, sono delineate le otto squadre migliori del continenteno, che si sfideranno per eleggere la Nazionale che seguirà l’Argentina nell’albo d’oro. Gli incontri si giocheranno tra venerdì 5 e domenica 7 luglio, nella notte italiana: tutte le partite saranno visibili intv in chiaro su Sportitalia, mentre in streaming sul sito dell’emittente e per gli abbonati anche su Mola TV. Di seguito ecco allora lazione completa deididella. ILDEIDIDELLADIVenerdì 5 luglio ore 3.