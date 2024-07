Cinema Nicolas Vaporidis | Mi sono dimesso da attore cosa fa adesso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024)è il protagonista del classicone d'inizio estate che ogni anno, proprio come l'esame di maturità e la canzone di Antonello Venditti, si ripropone pressoché automaticamente. Quella Notte prima degli esami, ormai diciotto anni fa, ha reso famoso e amatissimo al grande pubblico l'romano che oggi, dopo aver vinto l'Isola dei Famosi nel 2022, ha deciso di intraprendere come prima attività quella del ristoratore romano a Londra e da qualche mese anche a Milano. Delparla ancora con amore. Della tv dove è stato protagonista più di recente dice: «Riflette solo quello che vuole raccontare, in genere una alterazione della realtà. La vita vera è per la strada, in mezzo alla gente non in una forma di immaginazione distorta».