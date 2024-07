Catania rapinato noto ginecologo per il Rolex | ferito con un colpo di pistola

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 luglio 2024) Assaltato in auto per rubargli il prezioso orologio; il medico è andato da solo in ospedale. Unmedico catanese è statocon undia una coscia durante una rapina avvenuta stamattina (2 luglio) mentre in auto si stava recando al lavoro, nel capoluogo etneo. La sua vettura sarebbe stata affiancata da uno scooter con due persone a bordo che gli hanno intimato di consegnargli il suo. Sembra che la vittima abbia reagito e che uno dei dueri ha esploso undiferendolo non gravemente a una coscia. Dopo essersi fatti consegnare l’orologio i due sono fuggiti, mentre il medico, con la sua stessa auto, si è recato nel pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. La sua ferita non è grave e potrebbe essere dimesso tra poco.