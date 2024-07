Calciomercato – Napoli ancora a quota zero acquisti ma Conte ci crede Buongiorno Lukaku e Bellanova in cima alla lista dei sogni su Sisal it

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) (Adnkronos) - Roma, 02 luglio 2024 – È vero siamo solo al 2 luglio e il mercato, di fatto, è iniziato da meno di 48 ore ma quando hai in panchina un signore che risponde al nome di Antonioè chiaro che le aspettative sono altissime. Anche in ambito di campagna. Eppure al momento ilè una delle tre grandi, le altre sono Milan e Roma,nella casella degli. Al momento l'ex CT della Nazionale non appare preoccupato ma in vista della ripresa dei lavori conta di avere qualche volto nuovo a disposizione. Inutile girarci intorno, il mercato deldipende molto da ciò che accadrà con Victor Osimhen. Il bomber dello scudetto ha detto a chiare lettere di voler andare via ma, altrettanto chiaramente, il presidente De Laurentiis ha fatto capire che non si opporrà purché qualcuno paghi la clausola pari a 130 milioni.