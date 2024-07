Bertolaso parla di razza italica poi le scuse Le opposizioni | Fa l’occhiolino alle teorie Lollobrigidiane di Fratelli d’Italia?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Nel corso del convegno “Alimentazione del bambino e dimensione sociale: la politica del fare”, svoltosi a Milano a Palazzo Lombardia, l’assessore regionale al Welfare Guidoha sollevato un polverone mediatico con le sue dichiarazioni. “L’inverno demografico è drammatico e non ci aiuta, anzi rischia di far scomparire la. È quello che ci dicono i nostri esperti. E la denatalità è il primo problema che si deve affrontare in Italia”, ha affermato. Parole che non sono passate inosservate, scatenando immediate reazioni critiche.si è prontamente scusato: “Sono basito da questo attacco così violento nei confronti di un funzionario servitore del Paese che sta cercando solo di risolvere i problemi. Ho fatto una battuta sul rischio che l’inverno demografico ci faccia scomparire come italiani ma prendo atto e chiedo scusa”.