BASKET SERIE B INTERREGIONALE La certezza dell’Abc è coach Manetti | Progetto nuovo ma non meno ambizioso

(Di martedì 2 luglio 2024) La rivoluzione Abc Castelfiorentino Solettificio, per la prossima stagione di, parte da un punto fermo.Samueleè infatti stato confermato al timone. Subentrato nello scorso campionato al dimissionario Angiolini al termine della regular season, l’allenatore castellano ha traghettato i gialloblù alla salvezza con una grande seconda parte di stagione. Una conferma che pone le basi per un profondo rinnovamento del roster castellano, a cui ilds Daniele Lazzeretti sta lavorando di concerto con lo staff tecnico e la società in modo che tutti i tasselli vadano al posto giusto. Quel che è certo è che l’Abc si appresta a intraprendere uncorso, con lo sguardo volto a unimportante e di ampio respiro in cui gioventù, talento e voglia di lavorare saranno alla base di una prima squadra costruita con l’intento di rispecchiare il dna