Tour 2024 tappa 4 ecco il tappone di montagna | percorso favoriti e orari tv

(Di lunedì 1 luglio 2024) Torino, 1 luglio– Archiviata la prima volata di gruppo delde France con la vittoria a Torino di Biniam Girmay, nella quartasi sale ancora, e stavolta per davvero. Dopo i 3600 metri di dislivello delladi apertura e il duro San Luca nella seconda, la Grand Boucle propone la primaalpina dell’edizionecon la Pinerolo-Valloire, che è breve, solo 139 chilometri, ma con tre salite difficili da affrontare. Si tratta di Gpm non con pendenze durissime, ma nel finale c’è il Galibier di 23 chilometri. La maglia gialla è passata sulle spalle di Richard Carapaz su gentile concessione di Tadej Pogacar, che non era intenzionato a far lavorare costantemente la squadra già nei primi giorni di. I distacchi restano comunque invariati.