Rubano un furgone poi fanno razzia di biciclette in negozio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Parre. “Siamo le nuove gioiellerie”, aveva detto qualche tempo fa un noto rivenditore bergamasco. Ennesimo furti di, questa volta a Parre, in Valle Seriana, nelle prime ore del mattino di lunedì 1 luglio. Preso di mira ilPenguin Bike: qui i ladri hanno spaccato le vetrine delportando via diverse bici e poi sono fuggiti con unprecedentemente rubato. Secondo una prima ricostruzione i malviventi sarebbero entrati in aziona poco prima delle 3, avrebbero hanno rubato una San Lorenzo di Rovetta per poi dirigersi con il mezzo a Parre, aldiche si trova lungo la provinciale. Una volta giunti a destinazione, hanno sfondato le ampie vetrate e rubato diverseesposte. Ilin questione è stato successivamente ritrovato abbandonato a Fino del Monte.