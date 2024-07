Quando nasce la moda? Lo spiega una ricerca internazionale

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 1 luglio 2024) A volte le scoperte più strane sono quelle che non ti aspetti. Una, pubblicata su Science Advances, ha stabilito che lasia nata nel periodo Paleolitico con i primi aghi dotati di cruna. Strumenti particolari nati per decorare e personalizzare gli indumenti. È bastato insomma quel piccolo foro sulla testa dell’ago per dare il via a uno dei fenomeni culturali più importanti per l’umanità. Un misto di necessità, creatività e imprenditorialità (noi italiani lo sappiamo bene). Non sappiamo se le donne e gli uomini del Paleolitico fossero sarti d’alta. Di sicuro hanno trasformato un’esigenza naturale (coprirsi per non morire di freddo) in un atto creativo. Questa è la conclusione a cui sono arrivati gli studiosi guidati dall’archeologo Ian Gilligan, dell’Università di Sydney, in Australia.