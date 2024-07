Pezzi di plastica nel formaggio scatta l’allarme in Italia | I lotti ritirati dai supermercati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) La catena diConad ha comunicato il richiamo di un lotto di Grana Padano DOP grattugiato fresco a causa della presenza possibile di piccolidinel. L’avviso di richiamo è stato emesso dalla stessa catena di grande distribuzione con notifiche nei suoi negozi e tramite la sezione del proprio sito web dedicata agli avvisi per i consumatori.Leggi anche: L’esempio di Tusk, la destra moderata si opponga a quella estrema Il lotto di Grana PAdano grattugiato coinvolto nell’avviso è in vendita in vaschette da 150 grammi. Si tratta di un richiamo volontario e precauzionale avviato da Conad dopo controlli interni sui prodotti forniti specificamente a Conad da altre aziende e venduti con il marchio della catena di