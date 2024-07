LIVE Bellucci-Shelton Wimbledon 2024 in DIRETTA | il qualificato italiano sogna il colpaccio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di primo turno ditra Mattiae Ben. La partita si preannuncia equilibrata, anche se di fronte alazzurro c’è il numero 14 del mondo nonché medesima testa di serie ai Championships quest’anno. L’erba non è la superficie prediletta dal giovane talento americano, tuttavia ha il servizio come “arma” di distruzione non da poco. Ottenere un break facile non sarà, maavrà il tie-break come punto d’arrivo, sperando in qualche passaggio a vuoto nella battuta del rivale. Difficile rispondere alle prime a oltre 220 km/h del figlio di Bryan, con i problemi al gomito (palesati al Roland Garros) ormai risolti.