L’esperienza di Globus General Service nel settore multiservizi

(Di lunedì 1 luglio 2024)Srl, basata a Milano, offre facility management con focus su trasferimenti industriali e aziendali chiavi in mano, archiviazione, logistica e gestione rifiuti, incluse soluzioni di economia circolare. Ne abbiamo parlato Luca Guazzoni, Co-owner della societàSrl è una società dicon sede a Milano, specializzata in facility management. È stata fondata nel 1995 da Dario Guazzoni, dopo aver accumulato oltre cinquant’anni di esperienza e specializzazione nel campo dei traslochi e movimentazioni civili, industriali e internazionali, lavorando per aziende piccole e medie ma molto dinamiche, e successivamente ricoprendo il ruolo di responsabile nella principale azienda italiana del