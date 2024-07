I nuovi Ecobonus fanno volare le auto elettriche | +115% di immatricolazioni a giugno Era la svolta che gli italiani attendevano

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024) Iimpennare il mercato dellein Italia. A, mese in cui sono entrati in vigore i tanto attesi incentivi all’acquisto, ledi vetture full electric hanno fatto segnare un +115,8% rispetto allo stesso mese del 2023, con una quota di mercato in crescita all’8,3% (contro il 4,4% didello scorso anno). In termini assoluti, sono 13.285 le nuovemobiliacquistate. «Questi primi dati mostrano come moltisiano pronti per il passaggio all’elettrico e che lo stallo sulledei mesi scorsi era legato all’attesa degli incentivi», commenta Fabio Pressi, presidente di Motus-E, l’associazione che raduna le principali aziende che si occupano di mobilità elettrica.