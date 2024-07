Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 1 luglio 2024) Joe Erlinger, il presidente di's USA, ha annunciato che la catena di fast-food non servirà più il suo McPlant, ovvero un hama base interamente vegetale. Intervenendo al Wall Street Journal Global Food Forum, Erglinger, come riportato dal Los Angeles Times, ha ammesso come il panino sul quale la compagnia aveva puntato molto «non ha avuto successo». L'esperimento dell'hama base di piselli, riso e patate I, a detta del presidente, non«il McPlant o altre proteine a base vegetale da's», pur concedendo come la catena continuerà a monitorare il trend. Quello del McPlant – il cui hamera stato sviluppato in collaborazione con Beyond Meat, e prevedeva l'uso di ingredienti vegetali quali piselli, riso e patate – era stato un esperimento introdotto nel 2021, per quello che riguarda gli