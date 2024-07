Francia-Belgio Rabiot ammonito | era diffidato salta eventuale quarto di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Arriva la prima squalifica ad Euro 2024 per la. Adrienè stato infattial 25? della sfida dei quarti dicontro ilper un'entrata in ritardo su Doku a metà campo: il centrocampista della Juventus erae dunque salterà l'dise la sua Nazionale dovesse qualificarsi oggi.era statonell'ultima gara della fase a gironi contro la Polonia, ma il provvedimento di oggi sembra eccessivo. Il direttore di gara Nyberg ha optato però per un metro rigido, e nella prima mezz'ora haben tre giocatori (anche Tchouameni e Griezmann).