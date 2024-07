Farai la fine di Pierina scritte choc nel condominio del delitto Minacce indirizzate a Manuela Bianchi?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Rimini, 1 luglio 2024 – Nuovi intrighi attorno aldi via Del Ciclamino, teatro il 3 ottobre dell'anno scorso deldiPaganelli. Nelle ultime 24 ore, delle misteriose- con parole offensive e ingiuriose - sono apparse lungo le scale che conducono al piano seminterrato della palazzina del civico 31, a pochi metri di distanza dal punto esatto in cui la 78enne, ex infermiera in pensione, sarebbe stata aggredita al suo ritorno dopo un incontro nella sala del Regno dei Testimoni di Geova e accoltellata a morte con 29 fendenti. A dare l'allarme, stamattina, è stata una residente, che si è imbattuta nellamentre stava salendo le scale. E' stata lei, poi, a contattare la polizia di Stato. "Codarda", "ladi" e altri insulti irripetibili: sarebbe questo il contenuto nei messaggi vergati sulla parete che si trova proprio alle spalle della scena del crimine.