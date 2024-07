Europei Francia-Belgio probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Bologna, 1 luglio 2024 - Il terzo giorno degli ottavi di finale di Euro2024 si aprirà con la sfida tra ladi Dechamps e ildi Tedesco, il big match di questi ottavi di finale. Il cammino delle due squadre, finora, non è stato impeccabile e in tanti hanno storto il naso per le prestazioni sia dei bleus che dei diavoli rossi, con i primi che rientravano nella cerchia dei favoriti per la vittoria finale. Entrambe le nazionali hanno chiuso al secondo posto nel proprio girone: laalle spalle dell'Austria e ildietro la Romania. QuiSe c'è qualcosa che non convince della squadra di Deschamps è soprattutto l'attacco: i bleus, infatti, sulla carta hanno l'arsenale offensivo più forte del torneo, ma in queste prime tre partite non sono mai riusciti a metterlo in mostra.