Elezioni in Francia Rettore Bonini | Macron ha giocato col fuoco Le Pen può azzopparlo…

(Di lunedì 1 luglio 2024) A Cityrumors.it parla il numero uno della Lumsa, politologo e storico delle istituzioni politiche europee: “Tocca anche noi, ma aspetterei in Salvini ad essere entusiasta, per Meloni situazione complessa soprattutto in chiave europea, dovrà essere brava” “Una situazione tutta da scoprire e da capire indopo il primo turno delle. Le percentuali dovranno essere tradotte in seggi, anche se queste prime percentuali ci dicono che c’è un grande malessere che ha caratterizzato lada diversi anni, ma anche noi e lo percepiamo in giro in tutta Europa“. A parlare e fare il punto della situazione con Cityrumors.it è ildell’Università Lumsa il professore Francescopolitologo e storico delle istituzioni politiche che, spesso, interviene in televisione per spiegare gli andamenti delle varie situazioni a livello politico europeo.