Ciclista travolta da auto Trascinata per 30 metri sotto gli occhi del marito

(Di lunedì 1 luglio 2024) Versa in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena una donna di 50 anni, residente ad Alfonsine, che ieri mattina, alle porte di Lugo, mentre in sella ad una mountain bike percorreva via del Pero in compagnia delsi è scontrata con una Fiat Punto che veniva dall’opposta direzione. L’era condotta da una 58enne, originaria del Marocco e residente a Fusignano, al cui fianco sedeva una sua connazionale, entrambe rimaste illese. A seguito dell’impatto la 50enne è rimasta incastratal’per una trentina di, riportando gravi traumi. Illeso, machoc, il. L’incidente si è verificato intorno alle 10.30. La coppia di ciclisti stava percorrendo via del Pero, rimasta chiusa a lungo, da via Sant’Andrea verso Lugo e avrebbe poi proseguito verso le colline faentine per assistere al passaggio del Tour de France.