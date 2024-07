Che capolavoro degli Under 17 Campioni d’Italia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024). Fantastica, straordinaria affermazioneAllievi17 dell’Affrico che conquistano un risultato storico. Nella finalissima nazionale, giocata allo stadio di Recanati, l’Affrico ha battuto il Levante di Bari per 4-1. Dopo il vantaggio iniziale del Levante, l’Affrico impone la propria classe e forza dimostrandosi la squadra più forte e segnando 4 reti: 37’ Morelli, 43’ Shehade, 58’ Donigaglia, 90’ Vaggioli. Un successo sottolineato dalle personalità presenti a Recanati. "Dopo una serie di risultati eccellenti – afferma il presidente Us Affrico, Valeria Pisacchi - siamo riusciti a riportare uno scudetto a Firenze. Ringrazio tutti, in particolare ragazzi e staff". Paolo Mangini, presidente regionale Figc-Lnd, ha aggiunto: "Un giusto riconoscimento per il grande lavoro svolto in questi anni.