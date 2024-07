Arrestato 65enne accusato di essere stalker condominiale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 luglio 2024) La Polizia di Stato, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, esegue un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di unitaliano, poiché gravemente indiziato del reato di stalking. Gli agenti della Polizia di Stato del III Distretto Fidene-Serpentara, al termine di un’indagine coordinata dei pm della Procura di Roma, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di unitaliano, poiché gravemente indiziato del reato di stalking. A seguito di attività di indagine, i poliziotti hanno appurato che l’uomo,italiano, sin dal 2022, ha minacciato e ingiuriato diversi condomini dello stabile in cui risiede; in un’occasione ha percosso uno di essi mentre, in un’altra, ha addirittura inseguito e minacciato una donna invalida con un taglierino, facendola cadere rovinosamente per lo spavento.