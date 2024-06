VNL maschile | bronzo alla Polonia Slovenia dominata in tre set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Lachiude al terzo posto la Volleyball Nations League2024. La Nazionale di Nikola Grbic batte lain tre set (26-24 25-16 25-17) nella finale per il. Domina il solito Wilfredo Leon con 18 punti (13 attacchi, 3 muri, 2 ace) e un efficienza quasi del 30% (29.73%). Bene anche Fornal con 11 punti (6 attacchi e 5 muri) e capitan Kurek con 10 punti (8 attacchi, 1 muro, 1 ace). Niente da fare per la, arrivata probabilmente stanca, mentalmente e fisicamente, ad oggi dopo le due vittorie al tie break con Serbia, ultima della fase a gironi, e Argentina, nei quarti di finale. Si salvano solo Cebulj, che chiude con 14 punti (10 attacchi, 3 muri e 1 ace) e Stern con 11 punti tutti in attacco. A breve in campo Giappone e Francia (ore 20.