VIDEO | Adam Page vicino al ritorno a Collision videoclip con vari riferimenti

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 30 giugno 2024) “Hangman”è assente ormai da qualche mese. Precisamente da Revolution quando affrontò “Swerve” Strickland e Samoa Joe in un 3 Way Match con in palio l’AEW World Title. Nei giorni scorsi erano iniziate a circolare voci sul suo imminentee ieri notte a(puntata registrata il 26) è andato in onda unclip che lo ha riguardato ricco diimminente Ieri notte aè andato in onda unclip riguardante “Hangman”. Il Cowboy è sulla via dele bisogna capire quali saranno le sue intenzioni. Nella clip presenti diversial suo recente passato, oltre all’immancabile bicchiere per whisky. In particolare,a “Swerve” Strickland e alla sua intrusione nell’abitazione dinell’ambito della violenta faida che li ha vista protagonisti.