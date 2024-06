Turetta inviò a Giulia oltre 225mila messaggi Lei viveva nel terrore | | Sei uno psicopatico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) VENEZIA In meno di due anni, dal gennaio 2022 all’11 novembre 2023, giorno in cui massacra l’ex compagna, Filippobombarda dini il cellulare diCecchettin: più, trecento al giorno, tredici ogni ora. È quanto ricostruito dai carabinieri coordinati dalla Procura di Venezia che indaga su un femminicidio capace di scuotere l’Italia. Eaveva paura di, aveva capito cheormai quel loro rapporto come "un’ossessione", tanto che neie nelle telefonate scambiate con l’ex fidanzato fino a pochi giorni prima del delitto, lo definiva "uno". "È un meccanismo di controllo: malato anche questo. Pippo, sei ossessionato, Signore! Sei uno! Non ti rendi conto che mi controlli continuamente.