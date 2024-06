Serate nella bellezza al Museo del Duomo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Tutti i giovedì di luglio ildell’Opera deldi Prato apre le sue porte in orario serale proponendo iniziative culturali e speciali visite guidate. L’ingresso è alle ore 21 fino a mezzanotte, per ammirare la collezione permanente e la mostra "Arte Ferita, Arte Salvata. Chiese e patrimonio artistico a 80 anni dal bombardamento di Prato". "Anche quest’anno ildell’Opera delapre in orario serale straordinario con delle attività e proposte per tutti i giovedì di luglio, un modo per poter visitare i capolavori in un orario insolito", dice Veronica Bartoletti, direttrice del. Si comincia giovedì, alle ore 21, con "Fermi tutti, c’è Donatello", spettacolo teatrale che ripercorre la storia del pulpito deldi Prato, opera di Donatello e Michelezzo.